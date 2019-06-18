2019/06/18 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يقول العلماء إن الناس الذين يقضون الكثير من الوقت في النظر إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ينمون "طفرات" عظمية في الجزء الخلفي من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهواتف الذكية تحدث "طفرات" عظمية في الجمجمة البشري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهواتف الذكية تحدث "طفرات" عظمية في الجمجمة البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).