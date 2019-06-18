2019/06/18 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ألمح مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى احتمال إرجاء الكشف عن "صفقة القرن" التي يعدها البيت الأبيض، مرة

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