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وزير التخطيط يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل التعاون وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة


وزير التخطيط يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل التعاون وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة
2019/06/18 | 00:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية

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