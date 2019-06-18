وزير التخطيط يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل التعاون وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة

2019/06/18 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية

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