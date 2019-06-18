ائتلاف النصر يرفض المحاصصة الحزبية المقيتة لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة.

2019/06/18 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يؤكد ائتلاف النصر موقفه المعلن سابقا برفض المحاصصة الحزبية المقيتة لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة.واكد الائتلاف في بيان حصل موقع “يس عراق” على نسخة منه أنه يعلن للراي العام ان مجلس الوزراء يعتزم غدا اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين لاقرارها، وهنا نجدد رفضنا للخطوات التي تكرس المحاصصة ، ويتحمل مجلس […]

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