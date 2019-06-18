2019/06/18 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن خفايا تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين وآلية اختيارهم، وفيما بين ان الوجبة التي يعتزم مجلس الوزراء تثبيتها تتكون من 177 مديرا عاما، اشار الى ان هذه المناصب ستتقاسمها الكتل السياسية.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إنه “تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والكتل السياسية بشأن ملف الدرجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خطوة برس” تكشف: الوجبة الاولى من تعيين المدراء العامين ستشمل 177 مديرا وكالة خطوة برس.

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