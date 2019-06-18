استهداف معسكر التاجي ببغداد بثلاث صواريخ

2019/06/18 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني العراقية، ليل الاثنين، بيانا بشأن استهداف معسكر التاجي ببغداد، فيما كشفت عن سقوط عدد من الصواريخ على المعسكر....

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