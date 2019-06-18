بيع اعضاء و اطفال ، وثائقي يكشف ما يجري للايزيديين المختطفين

2019/06/18 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة في 2014، كانت الأيزيدية شيرين جيردو الحانتو، وأفراد عائلتها الـ16، ومعظمهم من الأطفال، أسرى لدى داعش.نجحت شيرين في الهرب..لكن أمنيتها الوحيدة، أن تشعر مجدداً بدفء العائلة، لم تتحقق، حتى بعد زوال داعش! 6 آلاف أسير في 3 أغسطس 2014، دخل داعش معقل الأيزيديين في جبل سنجار شمال العراق.قتل …

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