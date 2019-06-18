2019/06/18 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء الجنوب تعلن انها ستقوم باطفاء خط الهارثة الحرارية لمدة خمس ساعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 00:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء الجنوب تعلن انها ستقوم باطفاء خط الهارثة الحرارية لمدة خمس ساعات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء الجنوب تعلن انها ستقوم باطفاء خط الهارثة الحرارية لمدة خمس ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).