بعد فضح ادعاءها.. السعودية تضطر للتراجع عن إعدام فتى اعتقل بحيل 13 عاما

2019/06/18 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اضطرت السعودية للتراجع، في أعقاب ضغوطات دولية، عن تنفيذ حكم الإعدام بشاب سعودي اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما، وفقما أعلن

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