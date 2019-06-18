يقولون الشعب العراقي بالصدارة.. هذه الدولة تدعي انها الأول عربياً بالتدخين

2019/06/18 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يسلم الكثير من العراقيين أن مواطني بلادهم الأكثر تدخيناً للسكائر بين شعوب العالم بسبب ما مر وتمر به البلاد من ويلات للحروب وكوارث

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