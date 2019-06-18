بارزاني يبحث مع كريم أوضاع الاقليم والعراق

2019/06/18 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الإثنين، في منتجع صلاح الدين، بأربيل الشخصية نجم الدين كريم.

وذكر بيان مقتضب لمكتب بارزاني، بأنه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في كردستان والعراق وآخر المتغيرات في المنطقة".وكان نجم الدين كريم، قد عاد السبت إلى أربيل.وخلال الفترة الماضية، نشرت وسائل إعلام أنباءً عن اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت.وفي 26 آيار الماضي أعلنت وزارة الداخلية، أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت "بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق".وفي 22 أيار الماضي، أكد نجم الدين كريم، في تصريح صحفي أنه حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة.انتهى

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