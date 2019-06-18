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بالصور - الأميركان يغالطون أنفسهم بشأن الناقلات النفطية


بالصور - الأميركان يغالطون أنفسهم بشأن الناقلات النفطية
2019/06/18 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور - الأميركان يغالطون أنفسهم بشأن الناقلات النفطية

الثلاثاء

18

حزيران

2019 :

12:37 am

15

صورة نشرها الجيش الأمريكي ويقول إنها تظهر القوات الإيرانية وهي

تزيل لغما من ناقلة يابانية في #بحر_عمان

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