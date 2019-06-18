2019/06/18 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - الأميركان يغالطون أنفسهم بشأن الناقلات النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالصور - الأميركان يغالطون أنفسهم بشأن الناقلات النفطية
الثلاثاء
18
حزيران
2019 :
12:37 am
15
صورة نشرها الجيش الأمريكي ويقول إنها تظهر القوات الإيرانية وهي
تزيل لغما من ناقلة يابانية في #بحر_عمان
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - الأميركان يغالطون أنفسهم بشأن الناقلات النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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