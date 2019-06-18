2019/06/18 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحوثي : منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: منظمة الغذاء العالمي

تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات يقودها مديرها الأمريكي المعروف

بنزعته الدينيةمضيفا: التصريحات متأثرة بسياسة بومبيو المعروف بدفاعه المستميت عن

استمرار بيع صفقات السلاح التي تقتل الشعب اليمني، وإن ما تخطط له دول

العدوان الآن هو الهجوم مجددا في الأيام المقبلة على الحديدةواصفا :التصريحات والفبركات الإعلامية المثارة الآن هدفها تجميل صورة

دول العدوان ونسيان أنه من صنع المجاعةوطلب الحوثي من منظمة الغذاءالعالمي ان تستبدل أغذيتها الفاسدة

نقدا، مؤكدا انهم مع الآلية التي تحقق الرقابة الحقيقية وفق

القانونوأكد الحوثي انه على المدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي

الاستماع جيدا إلى ما يعترض عليه من الأغذية الفاسدة معللا ان العدل

يقتضي أن لا يسمح بشراء غذاء فاسد، ونحن مع الإجراءات الصحيحة

بشفافية، وبما لا يخالف قوانين الجمهوريةانتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثي : منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثي : منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).