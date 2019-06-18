إطفاء خط الهارثة الحرارية في البصرة لمدة خمس ساعات

2019/06/18 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية كهرباء الجنوب، اليوم الثلاثاء، عن اقدامها باطفاء خط الهارثة الحرارية لمدة خمس ساعات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "العهد نيوز"، إنه "سيتم

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