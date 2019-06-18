من غير سكرين شوت.. إليط طريقة حفظ رسائلك المهمة على واتس آب

2019/06/18 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصبح واتس آب واحدا من أهم تطبيقات التواصل، كما تحول إلى تطبيق المحادثات الأول عالميًا، ومن بين جميع الرسائل التى نتبادلها فى المحادثات

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