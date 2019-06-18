السلطة الخضراء لــ علاج الضغط المنخفض

2019/06/18 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

الإصابة بانخفاض نسبة ضغط الدم تعد من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون، خاصة عندما يقوم الشخص المصاب بالتعرض لإهمال ما يعاني منه، وخلال

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