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الحلبوسي ينفي احتساب رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم


الحلبوسي ينفي احتساب رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم
2019/06/18 | 02:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، إنه لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.

وأوضح

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