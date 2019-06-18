الحلبوسي ينفي احتساب رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم

2019/06/18 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، إنه لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.

وأوضح

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