الحلبوسي: لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية

2019/06/18 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صرف رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية

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