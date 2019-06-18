واشنطن: لا تعليق لنا حاليا على وفاة مرسي

2019/06/18 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الخارجية الأمريكية بأنها تدرس التقارير حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها حاليا.

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