2019/06/18 | 02:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت الخارجية الأمريكية بأنها تدرس التقارير حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها حاليا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لا تعليق لنا حاليا على وفاة مرسي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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