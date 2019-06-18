الاعلام الحربي تصدر بيانا بشان استهداف معسكر التاجي

2019/06/18 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن استهداف معسكر التاجي.

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