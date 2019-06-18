بعد نفي الحلبوسي... نائب يكشف ملابسات احتساب رواتب وامتيازات للنواب المستبدلين

2019/06/18 | 02:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي، اليوم الثلاثاء، ملابسات تصويت البرلمان على احتساب رواتب وامتيازات للنواب المستبدلين.

وقال الأعاجيبي في بيان تلقته "العهد نيوز"،

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