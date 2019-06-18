2019/06/18 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DPXTZPFxsVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رد فعلك لما سهم الشركة يعلى لفوق.. لكن رد فعل علاء كان مختلف!) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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