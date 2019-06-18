الاتحاد الأوروبي يقدم 15 مليون يورو لدعم الزراعة في محافظة نينوى..

2019/06/18 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ستستفيد الأسر الزراعية في محافظة نينوى شمال العراق من مساهمة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بهدف استعادة سبل العيش الزراعية.وكانت هذه المنطقة، التي تشمل مدينة الموصل، تُعرف باسم “سلة الخبز” في البلاد قبل أن يتسبب النزاع في أضرار وعمليات نزوج واسعة النطاق.ومن المتوقع […]

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