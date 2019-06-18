اليابان تمنح العراق قرضا قيمته مليار دولار

2019/06/18 | 05:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق اعلنت وزارة المالية العراقية، توقيع اتفاقية قرض من اليابان بقيمة مليار دولار.وقالت الوزارة في بيان انه “​استنادا الى قانون الموازنة العامة وبموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 22 لسنة 2019 بتخويل وزير المالية بتوقيع اتفاقيات القروض وتوقيع المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة المالية وحكومة اليابان ممثلة بالسفارة اليابانية في بغداد، […]

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