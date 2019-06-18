الحكيم والعبادي يقاطعان حكومة عادل عبدالمهدي بهدف إسقاطها

2019/06/18 | 07:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تسارع القوى السياسية في العراق إلى النأي بنفسها عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، التي تتعرض لانتقادات شعبية متزايدة، بشأن

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