أمير الكويت يزور العراق في أجواء إقليمية مشحونة

2019/06/18 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، بزيارة إلى العراق تكتسي أهمية بالغة، ليس فقط لأنها الزيارة الثانية

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