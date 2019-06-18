علمتني آية

2019/06/18 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الله تعالى:

﴿ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا

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