أصلح ذاتك أولا

2019/06/18 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏(أنا النموذج)

‏(أنا الصح)

‏انتبهتُ ذات يوم وأنا أقود سيارتي إلى واحدة من القواعد النفسية والأخلاقية العامة:

‏إذا حجزتني سيارة بطيئة أمامي، قلت: يا له من بليد!

وإذا

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