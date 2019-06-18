التحالف العربي يعلن اسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

2019/06/18 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.وقال في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إنه ” تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين …

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