البيت الأبيض:لم يتم دعوة اسرائيل لمؤتمر سلام إسرائيلي – فلسطيني في البحرين

2019/06/18 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ممثلي إسرائيل لم تتم دعوتهم إلى مؤتمر سلام إسرائيلي – فلسطيني تنظمه إدارة دونالد ترمب في البحرين الأسبوع المقبل.وأوضح المسؤول أن الاجتماع من المقرر أن يركز على “الرؤية الاقتصادية” للإدارة الأميركية من أجل الفلسطينيين، ولن يركز على “قضايا سياسية”.ولم يكن المسؤول مخولاً الحديث عن الأمر علنا ولذا تحدث …

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