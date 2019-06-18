نائب كردي يصف خيار المعارضة بـ

2019/06/18 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، خيار تيار الحكمة الوطني بتبني المعارضة بـ"الإيجابي" لانهاء أزمة ومعاناة المواطن في الخدمات.

وقال ريبوار {للفرات نيوز} ان "المعارضة من تحت قبة البرلمان خطوة إيجابية لانتقاد الجانب الحكومي".وأضاف" كما انها ستحل ازمة المواطن في وصول الخدمات الحقيقية".وكان تيار الحكمة الوطني، أعلن الأحد الماضي، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبنيه "{المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة} والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".وأبلغ رئيس الكتلة فالح الساري رئاسة مجلس النواب، في وثيقة، ان "كتلة الحكمة النيابية قد تحولت الى المعارضة السياسية ويرجى اعتماد لك قانونياً والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب".انتهى

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