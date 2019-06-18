يوفنتوس يتعاقد مع “ساري” رسمياً قادماً من تشيلسي

2019/06/18 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي، لقيادة السيدة العجوز في الموسم المقبل.ووفقًا للموقع الرسمي لليوفي، فإن ساري وقع على عقد مع السيدة العجوز يمتد 3 سنوات، ليخلف الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.وكان ساري قضى موسمًا واحدًا مع تشيلسي، نجح خلاله في …

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