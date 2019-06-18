صبحي مبارك مال الله - لمناسبة الذكرى الخامسة لسقوط الموصل...الموصل بين السقوط والتحرير

2019/06/18 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله مرت الذكرى الخامسة لسقوط الموصل ثاني أكبر مدن العراق و قبل أيام حيث تمّ إحتلال مدينة الموصل من قبل تظيم داعش الإرهابي في العاشر من حزيران من سنة 2014 والتي كانت صدمة كبيرة للشعب العراقي، وللأوساط السياسية العالمية وما حصل بعد ذلك من تداعيات مأساوية وحزينة على أبناء الموصل، من تدمير همجي وقتل عشوائي ومذابح إرهابية شاملة بحق السكان الأبرياء .إن ماحصل للموصل وللمحافظات الأخرى يذكرنا بمآسي الحرب العا......

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