مجلس نواب العراق يؤكد تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران

2019/06/18 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، مواقف العراق تجاه الجمهورية الاسلامية خلال استقباله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشي...

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