2019/06/18 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعشق الكثير من الأشخاص الحيوانات الأليفة، خاصة جراء الكلاب الصغيرة، والتي كشفت دراسة جديدة السبب وراء أحد الصفات التي تعلق البشر بها، وهو “عيونها الحزينة”.وقال باحثون في دراسة نشرت، الاثنين، في مجلة “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم”، إن السبب وراء شكل “العيون الحزينة” للجراء هو البشر أنفسهم، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.وأوضحت الدراسة أن “آلاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سر “العيون الحزينة” لدى الجراء وكالة الاستقلال.

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