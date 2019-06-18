بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الثلاثاء 7:00 AM

2019/06/18 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر حزيران عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي

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