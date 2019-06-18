2019/06/18 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت الرواية الجديدة للروائي العراقي المقيم في باريس "شاكر نوري وتحمل عنوان"طائر القشلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائر القشلة" يكشف قتلة الشهيد الشاب كرار نوشي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائر القشلة" يكشف قتلة الشهيد الشاب كرار نوشي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).