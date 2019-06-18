باسم عباس يشترط ضمانات لإنهاء أزمة الطلبة ويحسم ترشحه لرئاسة النادي

2019/06/18 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشترط اللاعب الدولي السابق باسم عباس، ضمانات لانهاء الأزمة المالية لنادي الطلبة.

وقال عباس لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية "هناك قوانين وبضمنها نتصرف ونتحكم بالمبلغ خلال نافذة حسابات، والمبالغ المالية يجب تضمينها في شروط، وقد طالبت ان نجلس انا وعلاء كاظم {رئيس النادي الحالي} ويونس محمود ودياً".وأضاف" يجب ان يكون هناك عمل مشروط لتقديم مبلغ 400 مليون دينار لعلاء كاظم"، مستذكراً" سبق وان احضرت كامل المبلغ بلقاء مع وزير التعليم الأسبق وبحضور يونس محمود وعلاء كاظم".وأشار عباس" لا يجوز عرض الأموال في الاعلام بسبب الوضع الأمني"، مؤكدا" ليس لدي مانع بالعمل مع يونس محمود في إدارة نادي الطلبة، ويجب ابعاد الطارئين عن الطلبة".وتابع" اريد حل الموضوع بسلاسة كون هناك نقاط قانونية ضمن لوائح الدولة وهو قضائي ومنها لا يوجد أي اجراء قانوني لتقديم الأموال ولا تتوفر ضمانات لمثل هكذا مغامرة".وأفاد عباس "بتوسيع الهياة العامة يساهم بتغيير الواقع السيء لنادي الطلبة، وجميع أعضاء ادارة الطلبة مجرد أسماء ولم يقدموا شيء للنادي".وبين "ليست لدية شهادة عليا لدية امتلك فقط شهادة الابتدائية ولا يحق لي الترشيح لرئاسة إدارة الطلبة وحتى يونس محمود لا يحق له ذلك بسبب الشهادة، واطمح ببقاء علاء كاظم في إدارة النادي على ان تحل الإدارة بالكامل وتوسع الهياة العامة".



ودعا كريم خلف الى" لقاء ودفع المبلغ مناصفة وتوليه رئاسة النادي وجميعنا نعمل لديه"، لافتا الى ان" تظاهرات الجماهير ليست على علاء كاظم بل بسبب وجود نائب رئيس النادي محمد الهاشمي والأعضاء البقية".واكد" وجود أطراف {لم يسمها} بإرباك العلاقة بيني وبين يونس محمود، وعلى علاء كاظم احتضان جميع نجوم الطلبة لإنقاذ النادي من أزمته"، مشيرا الى ان" هناك من أبناء النادي اخلف وعده وامر وزير التعليم الأسبق باستقطاعات أموال من الجماعات لنادي الطلبة لم ينفذ".انتهى

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