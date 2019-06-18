امريكا تستعد لإرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

2019/06/18 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية".

وقال مسؤولان أمريكيان،

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