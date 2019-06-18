2019/06/18 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت سوريا انها لا تريد او تسعى لمواجهة مسلحي بين جيشها والجيش التركي.
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وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، إنه "لا نريد أن نرى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا : لا نريد مواجهة مسلحة مع تركيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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