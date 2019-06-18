سوريا : لا نريد مواجهة مسلحة مع تركيا

2019/06/18 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سوريا انها لا تريد او تسعى لمواجهة مسلحي بين جيشها والجيش التركي.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، إنه "لا نريد أن نرى

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