قتيبة الجنابي في ورشة سينمائية في معهد الفيلم البريطاني

2019/06/18 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف معهد الفيلم البريطاني٬ وهو من أهم وأقدم المراكز الفيلمية في العالم٬ ورشة عمل تفصيلية تغطي مسار عمل السينمائي العراقي المخرج قتيبة الجنابي ،وانجازاته الماثلة في نتاجات السينما المستقلة.

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