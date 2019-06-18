وزير الكهرباء للسفير الامريكي: سنتعاقد مع كبريات الشركات العالمية

2019/06/18 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، بمكتبه بمقر الوزارة الاثنين، مع السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

واستعرض الخطيب بحسب بيان للوزارة صدر اليوم الثلاثاء، "وضع منظومة الكهرباء الوطنية العراقية، ومشاريع قطاع الإنتاج التي قيد الإنجاز، وفي مقدمتها، محطتي السماوة والناصرية المركبتين التي تنفذها الان شركة جنرال الكتريك، وستضيفان للمنظومة ١٥٠٠ ميگاواط".كما تحاور الوزير الخطيب مع السفير الامريكي، وضع محافظة البصرة وتحسن منظومة الطاقة فيها وارتفاع كميات الإنتاج، وانجاز مشاريع المحطات التحويلية والثانوية وخطوط النقل.كما أوضح وزير الكهرباء، خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة لتطوير منظومة الكهرباء في العراق، والتي ستتمخض عنها مجموعة من التعاقدات مع كبريات الشركات العالمية.من جانبه أبدى السفير الامريكي استعداد بلاده لدعم قطاع الطاقة في العراق.انتهى

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