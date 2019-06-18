2019/06/18 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء للسفير الأمريكي: سنتعاقد مع كبريات الشركات العالمية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء للسفير الأمريكي: سنتعاقد مع كبريات الشركات العالمية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء للسفير الأمريكي: سنتعاقد مع كبريات الشركات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).