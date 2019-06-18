خبيرة اقتصادية لـ

2019/06/18 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، انه "اذا ارادت الدولة الغاء البطاقة التموينية، فعليها الغائها بقانون، وليس من خلال الخطوات المتعثرة التي تدل على

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