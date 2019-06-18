2019/06/18 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت قيادة شرطة المثنى، عن القاء القبض على متهم مطلوب لمحكمة بغداد الرصافة.

وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود، في بيان تلقته، العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم في المثنى مطلوب لمحكمة في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم في المثنى مطلوب لمحكمة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).