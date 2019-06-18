2019/06/18 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم في المثنى مطلوب لمحكمة في بغداد النعيم نيوز.

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