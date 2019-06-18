2019/06/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح واتس آب واحدا من أهم تطبيقات التواصل، كما تحول إلى تطبيق المحادثات الأول عالميًا، ومن بين جميع الرسائل التى نتبادلها فى المحادثات الخاصة أو الجماعية، قد تكون هناك رسائل محددة تريد حفظها للرجوع إليها لاحقًا، وسواء كان هاتفك أندرويد أو أيفون، يوجد طريقة للاحتفاظ بهذه الرسائل دون الحاجة إلى التقاط “سكرين شوت”، وفيما يلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليك طريقة حفظ رسائلك المهمة على واتس آب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليك طريقة حفظ رسائلك المهمة على واتس آب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليك طريقة حفظ رسائلك المهمة على واتس آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).