ائتلاف العبادي يتريث بالذهاب للمعارضة: الوقت غير مناسب

2019/06/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن الوقت غير مناسب للذهاب إلى المعارضة بشكل علني ومباشر، مشيرا إلى أنه حسم أمره بالذهاب للمعارضة بنسبة 80%.وقال القيادي بالائتلاف محمد نوري عبد ربه في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الوقت غير مناسب للذهاب الى المعارضة بشكل علني ومباشر”، مبينا أن “ ائتلاف […]

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