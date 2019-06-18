2019/06/18 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن الوقت غير مناسب للذهاب إلى المعارضة بشكل علني ومباشر، مشيرا إلى أنه حسم أمره بالذهاب للمعارضة بنسبة 80%.
وقال القيادي بالائتلاف محمد نوري عبد ربه في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الوقت غير مناسب للذهاب الى المعارضة بشكل علني ومباشر”، مبينا أن “ ائتلاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يتريث بالذهاب للمعارضة: الوقت غير مناسب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن الوقت غير مناسب للذهاب إلى المعارضة بشكل علني ومباشر، مشيرا إلى أنه حسم أمره بالذهاب للمعارضة بنسبة 80%.
وقال القيادي بالائتلاف محمد نوري عبد ربه في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الوقت غير مناسب للذهاب الى المعارضة بشكل علني ومباشر”، مبينا أن “ ائتلاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يتريث بالذهاب للمعارضة: الوقت غير مناسب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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