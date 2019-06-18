عباس علي العلي - الجذور الدينية للفلسفة المادية

2019/06/18 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الجذور الدينية للفلسفة الماديةبعد هذا السرد الطويل وتتبع المادية بمعظم صورها المؤثرة في الفكر الغربي وتتبع إرهاصاتها التكوينية ومن ثم كيفية بسط قواعدها وقوانينها, لابد أن نسجل نقطة في غاية الأهمية لها علاقة بالكشف عن جوهر التفكير المادي ألا وهي أن المادية ليست كل الشعارات التي تقدس الجوهر المادي للعلاقات الأجتماعية وتقدم دوره الفاعل في تحديد مسارات وتوجهات حركة التأريخ, بل المادية التي نفس......

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