تيار الحكمة لـ

2019/06/18 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن تيار الحكمة الذي يرأسه، السيد عمار الحكيم، بانه سوف لن يطلب اي منصب وزاري او اي منصب من الدرجات الخاصة وسوف يكتفي

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